Coronavirus, 807 nuovi positivi in un giorno: è il dato più alto dai tempi della seconda ondata - Genova 24

Genova. Sono 807 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 6614 test molecolari e 9892 test antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. Non si registrava un numero così alto dal novembre 2020, cioè dalla seconda terribile ondata. Si registra ancora un aumento degli ospedalizzati e del numero dei decessi, 2 in più rispetto a ieri.

Dei nuovi casi 302 sono relativi alla provincia di Genova, 240 alla Asl 3 genovese e 62 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 149 nuovi casi. Nell’imperiese 252 e 101 nello spezzino. Tre casi non sono riconducibili a una residenza in Liguria.

Sono 328 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (5 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (21 non vaccinati e 7 vaccinati). Da segnalare l’ingresso di 12 pazienti Covid in un solo giorno al Villa Scassi.

I morti in tutto sono 4.503. Due i deceduti registrati dal bollettino di oggi: un uomo di 86 anni ricoverato al San Martino di Genova e uno di 93 all’ospedale di Sanremo.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 8448 in Liguria nonostante i 636 nuovi guariti registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 5364 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 6573.

Tra ieri e oggi sono state somministrate 14.296 dosi di vaccino di cui 13.103 terze dosi e solo una piccola parte prime dosi quindi nuovi vaccinati nonostante proprio oggi scadano i termini per l’obbligo vaccinale per categorie come gli insegnanti o le forze dell’ordine.