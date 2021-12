Coronavirus, 483 nuovi contagi e sei morti: in Liguria oltre 7000 casi di Covid - Genova 24

Genova. Sono 483 i nuovi positivi al Covid 19 registrato oggi in Liguria dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è a fronte di 5.272 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 14.143 tamponi antigenici rapidi.

Dei nuovi casi, 178 sono relativi alla provincia di Genova (120 in Asl3 e 58 in Asl4), 82 al savonese, 159 all’imperiese e 61 allo spezzino. Tre casi non sono relativi a persone residenti in Liguria.

Sono sei i decessi registrati dal bollettino di oggi: tra i morti anche due pazienti giovani, un 62enne deceduto al San Martino e un 67enne ricoverato all’ospedale di Albenga.

Continuano a crescere i pazienti Covid in ospedale: sono in tutto 218, 3 più di ieri, e sono due in più quelli in terapia intensiva (26) dove già è stato superato il primo livello di guardia del 10% della soglia dei posti a disposizione. Dei 23 pazienti in intensiva solo 3 erano stati vaccinati.

Aumentano oggi anche i casi di quarantena, 187 più di ieri, per un totale di 5510 in Liguria. Molti anche i soggetti in sorveglianza attiva, perché considerati a rischio contagio: 4385. I casi “attivi” di Covid in Liguria sono al momento 7019, di cui 3326 a Genova e 1200 nel savonese.

Sul fronte della campagna vaccinale, oggi sono state superate le 15mila dosi quotidiane (15210), di cui però ben 13075 terze dosi.