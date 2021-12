Coronavirus, 271 nuovi casi e 37 pazienti in più in ospedale: si avvicina la soglia da "zona gialla" - Genova 24

Genova. Sono 271 i nuovi positivi al Covid 19 registrato oggi in Liguria dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è a fronte di 2.458 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.657 tamponi antigenici rapidi.

Dei nuovi casi, 166 sono relativi alla provincia di Genova (130 in Asl3 e 36 in Asl4), 76 al savonese, 3 all’imperiese e 26 allo spezzino. Non ci sono casi non relativi a persone residenti in Liguria.

Un solo decesso registrato dal bollettino di oggi: si tratta di un 89enne deceduto all’ospedale di Sanremo.

Continuano a crescere i pazienti Covid in ospedale e – anche per via del ponte festivo e quindi delle minori dimissioni – c’è un balzo importante in avanti: sono in tutto 259, 37 più di ieri, 28 dei quali in terapia intensiva dove già è stato superato il primo livello di guardia del 10% della soglia dei posti a disposizione.

Con questi nuovi ingressi si avvicina la soglia critica anche in area medica: ci sono 23 posti letto ancora a disposizione prima di passare in zona gialla (255). Dei 28 pazienti in intensiva 4 erano stati vaccinati.

Diminuiscono oggi invece i casi di quarantena, 29 meno di ieri, per un totale di 5978 in Liguria. Molti anche i soggetti in sorveglianza attiva, perché considerati a rischio contagio: 4385. I casi “attivi” di Covid in Liguria sono al momento 7256, di cui 3454 a Genova e 1267 nel savonese. I guariti sono 175.

Sul fronte della campagna vaccinale, oggi sono state effettuate 8847 dosi, di cui però ben 7620 terze dosi.