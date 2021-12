Covid: 1.781 nuovi positivi, altro record di casi in un giorno. Aumentano le terapie intensive - Genova 24

Genova. Sono 1.781 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 7.551 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.352 tamponi antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. È il dato più alto da inizio pandemia, che ‘supera’ quello di ieri.

Dei nuovi casi 684 sono relativi alla provincia di Genova, 464 alla Asl 3 genovese e 220 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 353 nuovi casi. Nell’imperiese 340 e 384 nello spezzino. 20 casi sono riconducibili a una residenza in Liguria.

Dieci i decessi registrati tra il 21 e il 29 dicembre: il più giovane è un uomo di 67 anni morto all’ospedale della Spezia.

Sostanzialmente stabile l’occupazione dei posti letto. Sono 542 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (uno in meno rispetto a ieri), aumentano invece le terapie intensive, passando da 38 a 43, di cui 31 occupate da non vaccinati e 12 da vaccinati.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 15.872 in Liguria, nonostante i 792 nuovi guariti registrati in un giorno. Anche le persone in sorveglianza aumentano parecchio: 11.136 (ieri erano 10.457). In isolamento domiciliare, positive, ce ne sono 11.705, 97 più di ieri.

Per quanto riguarda i vaccini, nelle ultime 24 ore sono state inoculate 13.946 dosi. In totale la percentuale dei vaccini somministrati sui consegnati è del 99%.