Cornigliano e viabilità, in arrivo una rotatoria in piazza Massena con aiuole verdi e spartitraffico - Genova 24

Genova. Nei decenni piazza Andrea Massena ha più volte cambiato volto ed ora grazie ad uno studio del Rina in collaborazione con Sviluppo Genova, commissionato da Società per Cornigliano e dopo una commissione di Municipio e sentite le associazioni territoriali all’interno del G.d.L. per la riqualificazione di Cornigliano ed il Civ, è in fase la progettazione di una nuova rotonda, l’intera zona sarà inoltre riqualificata con nuovi arredi e verde.

A comunicarlo con un post su facebook l’associazione Cornigliano la Rinascita “La rotatoria sarà molto utile in questo incrocio complesso perchè eliminerà i tempi morti dei cicli semaforici troppo lunghi evitando eccessive code – si legge nel post – Sarà realizzata proprio in corrispondenza della porta d’ingresso di via Cornigliano moderando così la velocità del traffico, soprattutto in “Zone 30” (Via Cornigliano diventerà Zona 30 km orari invece dei consueti 50 km orari previsti dal codice della strada)”.

L’intento è quello di regolare il traffico in modo da incrementare l’accessibilità dei residenti con un moto uniforme e dai flussi continui ma a bassa velocità di movimento, consentendo così ai conducenti tempi più lunghi per reagire anche a potenziali pericoli, aumentando quindi la sicurezza.

La rotatoria ridurrà la velocità di circolazione per tutti i veicoli in qualsiasi momento rispetto alle intersezioni semaforizzate, eviterà situazioni in cui troppo spesso il giallo e il verde incoraggiano gli utenti ad accelerare per attraversare velocemente l’intersezione e anticipare il rosso con pericolo di incidenti, inoltre spesso il rosso è a ciclo fisso anche nelle ore di morbida provocando ritardi inutili che con la realizzazione della rotatoria non vi saranno più .