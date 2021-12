Coppa Italia di Eccellenza: la Genova Calcio fa sei goal e vola in finale - Genova 24

ECCELLENZA

La Genova Calcio ha staccato il pass per la finalissima della Coppa Italia di Eccellenza. Gli uomini di Beppe Maisano si sono imposti 6 a 2. Doppiette di Morando e Cappannelli e sigilli di Di Pietro e Lupi per i genovesi. Carballo e Thomas Graziani hanno siglato i goal ingauni. I biancorossi se la vedranno in finale contro la Fezzanese, vittoriosa 2 a 0 (Dell’Amico, Baudi) sul campo del Campomorone.

PROMOZIONE

Scendendo in Promozione, il Soccer Borghetto conferma l’ottimo andamento mostrato in campionato conquistando la finalissima di categoria. Agli uomini di Brignoli è bastato un pareggio contro il Borzoli (1 a 1, Balestrino per i genovesi, Di Lorenzo per i savonesi) in virtù del risultato della gara di andata. Il nome dell’altra finalista si saprà questa sera. La semifinale tra il Bogliasco e il Follo San Martino inizierà alle ore 19. Proprio il centrocampista biancorosso ha raccontato così il magic moment della squadra a margine dell’ultima vittoria in campionato.