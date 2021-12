Controlli green pass sui mezzi, locali e mercatini di Natale: sfilza di multe nel weekend - Genova 24

Genova. Proseguono e si intensificano, soprattutto nel fine settimana, i controlli della polizia volti all’accertamento del rispetto delle norme anti-Covid.

Durante lo scorso week-end gli agenti hanno controllato ristoranti, bar, centri commerciali e mercatini di Natale, riscontrando totale aderenza alla normativa green pass in tutti gli avventori dei mercatini di Piazza Della Vittoria, Piazza Piccapietra, di San Nicola e di Piazza Matteotti e nei 53 esercizi commerciali controllati.

Tuttavia durante i controlli sono stati due i locali “fuori legge”: un ristorante ed un club privato, dove sono state sanzionate e denunciate due persone; in particolare nel ristorante in zona aeroporto un giovane ha esibito un certificato “Green Pass” intestato ad un ultrasessantenne e si è così guadagnato, oltre alla sanzione, anche una denuncia per sostituzione di persona. Stessa doppia sanzione anche in un club di Sampierdarena dove un uomo ha cercato di eludere i controlli esibendo un certificato falso.

Durante i controlli la questura e tutti i commissariati, da levante a ponente, hanno messo in campo i propri agenti per cooperare con i verificatori AMT durante i controlli alle fermate autobus e sulla metro. Degli innumerevoli passeggeri controllati, 23 sono stati sanzionati poiché sprovvisti di green pass.

Nonostante il massiccio impiego di forze non si sono interrotti i servizi nel centro storico finalizzati al controllo movida durante i quali sono stati segnalati in Prefettura, come assuntori di droghe, due giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti.