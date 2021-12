Controlli green pass, il sindacato Sap: “Così si distolgono i poliziotti dal contrasto alla criminalità" - Genova 24

Genova. Con l’introduzione del super green pass, sono stati aggiunti nuovi compiti alla Polizia di Stato, un lavoro “immane” lo definisce il sindacato Sap “che mal si coniuga con una grave situazione di crisi di organico”.

“Impegnare pattuglie anche nei controlli a campione per l’introduzione del Super Green Pass – sostiene il segretario provinciale del Sap Giacomo Gragnano – significa tralasciare la vigilanza del territorio, con molte pattuglie in meno. Già da qualche giorno si rileva come un considerevole numero di volanti vengano impiegate a tale scopo, sottraendole di conseguenza al contributo per la sicurezza dei cittadini”.

Il Sap ricorda come sul territorio genovese manchino circa 300 poliziotti e i controlli green pass aggravano la situazione: “Distogliere le volanti della Questura e dei Commissariati, pattuglie della Polizia Stradale, personale all’interno delle stazioni, da quello che è il loro compito primario, è ormai un fatto che si trascina da tempo, a seguito degli innumerevoli obiettivi fissi che le stesse sono chiamate a controllare; a ciò si aggiunga, ancora, la vigilanza agli Hub vaccinali cittadini” dice ancora Gragnano.

“Controlli di carattere amministrativo che distolgono i colleghi dalla prevenzione dei reati e dal contrasto alla criminalità, anche in termini di indagini, in contrasto con i crimini che quotidianamente si leggono sui media”.