Confindustria Genova avvia task force per il Pnrr. Sonia Sandei: "Velocizzare la progettazione" - Genova 24

Genova. Una task force dedicata per attivare aziende e filiere su una progettazione capace di mettere a frutto nella maniera più capillare ed efficiente i 5 miliardi che il Piano nazionale di ripresa e resilienza farà arrivare sulla nostra città. Questa la strategia messa in campo da Sonia Sandei, vicepresidente di Confindustria Genova, per fare sistema tra aziende e accelerare il più possibile progettazione e realizzazione.

“Ho attivato una task force di confindustria per accelerare la progettazione già in corso e la messa a terra di tutti i progetti che potranno usufruire dei finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega Sandei – mettendo insieme aziende con competenze diverse, che possano esprimere dei progetti pilota di filiera”.

Questa task force avrà il compito di sviluppare dei progetti pilota, con relative filiere, per intercettare questa immensi finanziamenti in arrivo sulla nostra città: “E’ anche un’opportunità per sviluppare nuove competenze e rendere la nostra città protagonista assoluta in ambito europeo”.

Competenze che potranno essere volano per una nuova offerta di lavoro: “Le nuove tecnologie e i nuovi orizzonti tecnologici produrranno nuovi lavori, che sono calcolati come il 30% del totale entro il 2030, e il 50% entro il 2050. Ma bisogna partire adesso”