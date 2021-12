Concessioni balneari, Scajola: "Favorevoli ad apertura tavolo tecnico" - Genova 24

Genova. Favorevoli all’apertura di un tavolo tecnico per affrontare la delicata questione delle concessioni, ma anche preoccupati per il fatto che il governo non ha ancora preso posizione sulla questione.

Il coordinatore del tavolo Interregionale del Demanio Marittimo e assessore della Liguria Marco Scajola ha incontrato gli altri assessori regionali il giorno dopo la riunione svoltasi al Mise tra il governo e i rappresentanti dei balneari.

“Sul tema del demanio marittimo le regioni da sempre sono attente, collaborative e responsabili. Per quanto riguarda la mappatura demaniale, di cui si è letto, voglio ribadire che questo lavoro è già stato fatto e concluso da tutte le regioni, con il coordinamento della Liguria, nell’aprile 2020. Con nota del 14 maggio 2020 le stesse regioni hanno inviato tutte le schede tecniche al governo e al suo rappresentante, l’allora ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Questo dimostra tutta la nostra attenzione e collaborazione. Per quanto riguarda il tavolo, la notizia viene colta dalle regioni favorevolmente, anche perché è da diversi anni che chiediamo la creazione di un tavolo specifico sul tema”.

Scajola ricorda che in questi anni le Regioni sono intervenute spesso sul tema del demanio marittimo, emanando propri provvedimenti legislativi per riformare il comparto e dare certezze alle imprese. Tutte le nostre azioni sono state però impugnate e contestate dai vari governi, attraverso la Corte Costituzionale per questioni di competenza. Quindi, alla luce di questo, ci aspettiamo che l’esecutivo ci presenti un documento in cui si indichi la strada”.

Nell’incontro di ieri gli operatori balneari si sono presentati con un’unica posizione: all’unanimità hanno chiesto al governo di evitare provvedimenti legislativi affrettati stante la delicatezza e la complessità della materia, riferisce una nota congiunta di Sib, Fiba, Cna, Assobalneari, Confartigianato e Itb.

Gli imprenditori balneari hanno appunto chiesto l’apertura di un tavolo di confronto per mettere in sicurezza la balneazione attrezzata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea.

I ministri, al termine dell’incontro, hanno preso atto delle richieste e dichiarato che avrebbero riferito al presidente del Consiglio dei ministri.

Contemporaneamente alla riunione si è svolto un sit-in di protesta sotto al ministero al quale hanno partecipato oltre 300 balneari provenienti da tutta Italia (nella foto).