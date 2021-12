Comune di Genova, tra Covid e incognite il bilancio di previsione punta a ridurre il debito monstre - Genova 24

Genova. E’ stato illustrato oggi al consiglio comunale da parte dell’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi il bilancio di previsione 2022/2024 che dovrebbe portare, alla fine del prossimo anno, a una riduzione del debito dell’ente da 1 miliardo 70 milioni e 452 mila euro del 31 dicembre 2021 a un miliardo e 28 milioni al 31 dicembre 2022.

“Lo scorso anno era di 1 miliardo e 84 milioni – ha sottolineato Piciocchi – e siccome questo è l’ultimo bilancio del mandato è giusto ricordare che a fine 2016 il debito era di 1 miliardo e 180 milioni, grazie a un’azione di riduzione del debito già iniziata dal precedente ciclo amministrativo ma è chiaro che il Comune di Genova continua a essere uno dei Comuni con il debito più alto in Italia, un debito che impatta per oltre 100 milioni all’anno sulla parte corrente del bilancio, e quindi dovremmo continuare a fare in modo di ridurlo”.

Il “documento previsionale e programmatico” è già passato nei giorni scorsi attraverso la fase di discussione in commissione consiliare mentre sarà votato in tre sedute del consiglio già fissate per la prossima settimana.

“Potremo approvare il bilancio entro il mese di dicembre – dice Piciocchi – questo ci dà la possibilità di essere operativi dal primo gennaio senza dover ricorrere all’esercizio provvisorio dando piena continuità all’attività amministrativa in corso”. L’assessore ha ricordato i problemi strutturali dei conti degli enti locali legati ai mai sufficienti trasferimenti dallo Stato e alla crisi storica del debito sovrano, oltre che a meccanismi che anche il Comune di Genova, attraverso Anci, sta cercando di modificare.

“Voglio ricordare che anche quest’anno il bilancio è stato stressato dalla pandemia – continua Pietro Piciocchi – con molti interventi straordinari legati al Covid, dalle esenzioni dei canoni per le società sportive o di occupazione del suolo pubblico alle agevolazioni nei confronti delle morosità incolpevoli”.

Bene, però, la percentuale di riscossione delle entrate tributarie. “Pari al 91%, buona se comparata ad altri Comuni – continua l’assessore – e ricordo che siamo tra le 5 delle 14 città metropolitane a non trovarci in condizioni di disavanzo”. Più complicata la riscossione delle entrate extratributarie: “Siamo al 57%, con la maglia nera relativa alle sanzioni delle infrazioni del codice della strada, con circa del 42% delle multe effettivamente pagate”.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità del Comune di Genova sfonda i 70 milioni di euro. “Sono somme significative, fondi congelati che non possiamo utilizzare per i servizi, prima della pandemia avevamo lanciato iniziative per stimolare la regolarizzazione spontanea, torneremo a farlo”, conclude Piciocchi. Tra le note positive anche quella relativa ai tempi di pagamento da parte dell’amministrazione: 22 giorni di media, migliore rispetto a molti altri Comuni italiani.

La parte corrente del bilancio di previsione, ovvero concretamente i soldi a disposizione, del Comune di Genova sarà intorno agli 840 milioni di euro ma l’assessore Pietro Piciocchi spiega che già da gennaio ci saranno delle variazioni al rialzo con l’arrivo di fondi attesi come quelli per il rilancio dei forti o per gli asili. “Lo scorso anno siamo partiti da 839 milioni e grazie al lavoro degli uffici e 12 variazioni incrementative siamo arrivati a 959 milioni di risorse”, sottolinea l’assessore.

La voce di spesa maggiore sarà quella relativa al personale. Nel 2028 sono state assunte 766 persone con un turn over superiore al 100%. Resterà invariata la spesa per i contratti di servizio con le partecipate, con un rialzo solo per quanto riguarda Aster. Per quanto riguarda il piano triennale dei lavori pubblici, a disposizione 517 milioni che saliranno a 723 già a gennaio. Aumentato di 5 milioni anche il fondo degli accordi quadro per le manutenzioni, che arriverà a 16,7 milioni, di cui 3 milioni di un plafond residuale per le manutenzioni dei municipi.