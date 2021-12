Comunali Genova, scintille nel centrosinistra: Sansa vuole il candidato entro capodanno, il Pd pensa a fare "da solo" - Genova 24

Genova. Chi pensava che dopo l’esperienza traumatica delle regionali il centrosinistra (e in generale alla coalizione giallorossa) avesse imparato la lezione – ovvero che gli psicodrammi prolungati prima di arrivare a un candidato non portano a grandi risultati – si sbagliava. E’ vero che manca ancora qualche mese alla chiamata al voto per il Comune di Genova ma se il buongiorno si vede dal mattino il centrodestra può dormire sonni più che tranquilli.

La novità delle ultime ore sono le scintille – sottopelle fino a qualche giorno fa, superficiali dopo una nota della Lista Sansa ai quotidiani qualche giorno fa – tra il Pd e gli alleati capeggiati dal giornalista e consigliere regionale.

E che, in vista, di una riunione questo pomeriggio nella sede dei Dem, chiede un’accelerata definitiva sulla scelta del nome con un nuovo comunicato urbi et orbi.

“La città e le forze politiche hanno atteso per mesi, con rispetto e fiducia, che si celebrassero tutti i passaggi interni al Pd: congressi, segreterie, convention… Ora non c’è più tempo, è il momento delle scelte. si legge nella nota – il Pd vuole costruire un’alleanza ampia e competitiva o ritiene di presentarsi da solo al primo turno per poi magari convergere dopo? Gli interlocutori sono coloro che si sono schierati all’opposizione di Bucci o Italia Viva che ne esalta l’operato?”.

A firmare l’appello oltre a Sansa e la collega in via Fieschi Selena Candia anche il coordinatore regionale Stefano Quaranta. Un appello che suona davvero come un ultimatum e che pone l’accento su dubbi non ingiustificati.

Non è un segreto, infatti, che sia nel quartier generale genovese sia a Roma ci siano spinte a un tentativo di corsa elettorale in solitaria per il Pd, con un’operazione di radicamento sul territorio a lungo o medio termine e che potrebbe avere un momento decisivo con le primarie per trovare il candidato o la candidata per le comunali.

Dalla segreteria Pd gli unici commenti che filtrano sono quelli che assicurano che la coalizione c’è e che al momento, prima di trovare un candidato bisogna trovare i contenuti per un’idea di città alternativa a quella di Bucci. Ma i nodi, come qualcuno ipotizzava prima della conferenza programmatica della settimana scorsa ai magazzini del Cotone, sono infine giunti al pettine.

Da capire se la riunione di oggi servirà, almeno, a definire chi resterà ancora al tavolo della coalizione. Sono, infatti, tutti invitati a casa del Pd. Lista Sansa, sinistra (Linea Condivisa, Leu, che non a caso non hanno firmato la nota di oggi), M5s (silenti e attendisti, al momento) ma anche socialisti e – novità – Italia Viva, che ultimamente sembrava più orientata a schierarsi con Bucci & Co.

Intanto anche i giovani di Genova Che Osa si aprono al dialogo con il Pd. “Noi crediamo che la lotta alle disuguaglianze sia la priorità su cui impostare la cultura, il pensiero e le proposte delle forze progressiste della città. Le disuguaglianze crescenti sono il fattore che alimenta il declino di Genova”, scrive Stefano Gaggero in visita dell’incontro che si terrà domani, venerdì 10 dicembre.