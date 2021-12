Comunali Genova, confermata l'intesa tra Bucci e la Lega ma sulla coalizione diversità di vedute tra sindaco e Rixi - Genova 24

Genova. Uno vorrebbe governare alla “Draghi”, con una coalizione più ampia possibile, per il bene della città. D’altronde è un manager prestato alla politica e preferisce le carte nautiche al manuale Cencelli. L’altro sa che il troppo stroppia, specialmente quando si parla di governare e che la Große Koalition è un concetto più teorico che pratico, specialmente nel campo dell’amministrazione civica.

Uno è il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato del centrodestra alle prossime comunali con la dote di un indice di gradimento granitico, l’altro è Edoardo Rixi, coordinatore ligure della Lega e deputato, colui che per primo sponsorizzò Bucci come possibile primo cittadino. Ma che oggi non se la sente di immaginare un’aula rossa dove Italia Viva possa sedere dallo stesso lato del Carroccio.

“Meno si è e più si va d’accordo, soprattutto se l’obbiettivo non è solo vincere ma fare delle cose”, ha spiegato Rixi a margine dell’incontro pubblico “La Lega con Marco Bucci” all’auditorium Montale a Genova. Un evento organizzato dal Carroccio per sancire l’intesa dopo alcune incomprensioni e mosse di non immediata lettura.

“Io credo che a Genova si vincerà al primo turno con più del 50%, è evidente che per quanto riguarda le formazioni politiche si parta da un’alleanza che ha ben funzionato e prima di andare a fare altre giunte bisogna pensarci molto bene, credo che nelle prossime elezioni ci sarà la lista del sindaco, come è giusto che sia, una lista civica dove chiunque potrà trovare una propria collocazione e poi ci sarà una lista dei partiti che oggi governano Regione Liguria”. Secondo Rixi “con le elezioni del presidente della Repubblica si chiariranno gli scenari”.

Su Italia Viva? “Adesso si parla della possibilità che alla Camera faccia un gruppo con Toti – osserva Rixi – Italia Viva viene con Bucci, va con Toti? C’è un po’ di confusione. Italia Viva parla un po’ con noi e un po’ con il Pd, deve capire con chi vuol parlare nella vita, la politica dei due forni non aiuta nessuno”.

Ma secondo il sindaco: “Più si è meglio è perché significa che più persone stanno con noi ed è convinta che stiamo facendo le cose giuste, poi si può supportare stando dentro, facendo l’assessore, stando fuori, senza fare polemiche strumentale ma lanciando buone idee, avete visto che abbiamo accolto, ad esempio, quelle relative all’uso della mascherina all’aperto lanciate dalla sinistra”, continua.

Il candidato del centrodestra dribbla invece le domande sulla possibile sfida interna tra la stessa Lega e la lista civica con il suo nome. “Noi siamo tutti assieme, nessuno mi ha dato un nome che potrebbe prendere il mio posto e state attenti: magari accetto e faccio il numero due” scherza.

Bucci fa poi un bilancio dell’esperienza amministrativa con l’attuale maggioranza: “Sono molto contento di questi quattro anni e mezzo, abbiamo lavorato insieme con i partiti che hanno supportato e sopportato la maggioranza, abbiamo un bel lavoro per la città e i risultati si vedono, non siamo mai “andati sotto” in alcuna delle quasi diecimila votazioni in consiglio comunale e questo significa che c’è stata unità d’intenti”.