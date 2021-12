Comunali 2022, Toti: "i genovesi riconfermeranno senza esitazione il sindaco Bucci" - Genova 24

Genova. Oggi pomeriggio, presso il point della Lista Toti Liguria di salita Salvatore Viale si è tenuto l’incontro tra attivisti e simpatizzanti del partito, alla presenza di Giovanni Toti.

“Questo è il primo di tanti appuntamenti genovesi, visto che tra qualche mese si andrà alle elezioni comunali. – ha dichiarato Giovanni Toti – Genova si appresta a riconfermare l’ottima amministrazione di Marco Bucci a cui la nostra lista arancione ha dato un contributo straordinario in tutti questi anni e con cui l’amministrazione regionale e la sua maggioranza collabora in modo completo per dare a Genova un orizzonte di novità”.

“Credo che i cittadini non avranno esitazioni, penso anche che le forze di maggioranza come lo hanno appoggiato in questi cinque anni continueranno a dare al sindaco tutto il pieno sostegno e noi ci saremo con tante donne e tanti uomini, nel consiglio comunale, nelle municipalità per portare il nostro contributo”.