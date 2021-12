Comunali 2022, Sinistra Italiana contraria alle Primarie: "La coalizione trovi un profilo autorevole" - Genova 24

Genova. Sinistra Italiana si fa avanti nell’ambito della coalizione di centrosinistra in vista delle amministrative genovesi del 2022.”Lo diciamo chiaro: siamo contrari alle Primarie, non crediamo ci sia ormai spazio e tempo per organizzarle, considerando anche l’ormai evidente dilagare dei contagi da Covid 19. Allo stesso momento, il tempo delle tattiche e dei tentennamenti è scaduto, occorre trovare immediatamente tra noi la quadra su un profilo capace, autorevole e rappresentativo di tutti coloro che siedono al tavolo. Noi faremo la nostra parte come sempre, auspichiamo che tutti i compagni di viaggio siano ugualmente consapevoli della necessità di fare presto e bene”.

Queste le dichiarazioni del coordinatore di Sinistra Italiana Genova Andrea Foti

“Da sempre auspichiamo e abbiamo lavorato per costruire una coalizione la più larga possibile il cui denominatore comune sia il giudizio negativo sull’attuale amministrazione e l’ispirazione ai migliori valori progressisti. In tutti questi mesi, insieme ai compagni di viaggio, abbiamo lavorato alla costruzione di un’idea di città molto diversa da quella cui si ispira il sindaco Bucci e la sua maggioranza.Un’idea di città che si fondi sulla strenua lotta alle disuguaglianze e sulla sostenibilità in tutte le aree. Abbiamo raccolto pareri e opinioni dei cittadini, messo la testa sui piccoli e grandi problemi della città, ora tutti insieme siamo pronti ad elaborare una forte proposta alternativa alla città dei centri commerciali e del cemento. Adesso è il momento in cui ogni singola forza politica e associativa si prenda la propria responsabilità nella scelta del candidato migliore che possa rappresentare l’intera coalizione”.