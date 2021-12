Come selezionare le attrezzature da ristorazione - Genova 24

Un elemento in grado di fare la differenza all’interno di una cucina sono le attrezzature da ristorazione. Viene spontaneo chiedersi se esiste un metodo per capire come individuare gli attrezzi e i macchinari migliori per il proprio locale. Di seguito è riportata una piccola guida per aiutarti con gli acquisti di cucine professionali.

Per capire su quali attrezzature puntare, bisogna considerare alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto lo spazio all’interno della tua cucina. Devi fare attenzione a non comprare attrezzi che andranno a intralciare il lavoro del tuo personale. Tieni comunque a mente che le misure tipiche per la profondità vanno dai 45 ai 90 cm.

Secondo aspetto importante: il tipo di attrezzatura necessaria. Qui non si può procedere per compartimenti stagni, dato che ciascuno ha bisogni diversi. Una steak house per esempio necessita di un tritacarne o di un’affettatrice, di cui non ha certo bisogno un ristorante vegano. Quindi, prenditi un momento per capire cosa è necessario e cosa è superfluo. Acquista sempre con saggezza, anche considerando il tuo budget.

Comunque, qualunque sia la tua attività di ristorazione, ci sono macchinari che non possono mancare. La lavastoviglie per esempio, fondamentale per mantenere una corretta igienizzazione di piatti e posate. Una lavaoggetti professionale, invece, permetterà di pulire pentole e coperchi che non entrerebbero nella classica lavastoviglie.

Altra componente essenziale sono i piani cottura. Possono essere a fiamma, in vetroceramica o a induzione. Gli armadi e le mensole in acciaio inossidabile sapranno invece mantenere l’ordine nella tua cucina, elemento essenziale per lavorare nelle migliori condizioni. E non scordiamoci dell’armadio refrigerato, utile per conservare i cibi alla giusta temperatura.

Presta sempre attenzione al tipo di materiale con cui sono realizzati simili macchinari. L’acciaio inox ad esempio è uno dei più affidabili e resistenti. Il tipo 304 è indubbiamente una delle leghe migliori, essendo anche maggiormente brillante. Il 430 invece è più economico, ma ben si presta a un uso culinario. Ecco perché molte attrezzature per la ristorazione sono costruite combinando il 304 con il 430, utilizzando il primo per le parti maggiormente visibili e sfruttate.

Altra variabile da considerare è il cibo da conservare. Quantità e tipo stabiliranno su quali apparecchiature puntare. Per esempio, un locale con tanti coperti necessiterà di un tavolo refrigerato, e non solo del classico armadio frigorifero in acciaio inox. Anche la capacità necessaria per il servizio gioca un ruolo molto rilevante.

Per comprendere ad esempio la capienza della lavastoviglie o la litratura della macchina per il ghiaccio, bisogna sempre calcolare i tavoli da servire. Non dimentichiamoci inoltre della classe del prodotto. Quella energetica C è costosa, ma porta come vantaggio il fatto che consente un grande risparmio sulle bollette nel lungo periodo.

Infine, anche la pulizia è essenziale, quindi meglio dotarsi di oggetti che consentano di rispettare tutte le condizioni d’igiene. Un compito più facile se si hanno a disposizione spugne per scrostare le pentole, bidoni per la spazzatura e prodotti chimici e disinfettanti.