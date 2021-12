Come forare un muro con la fresa a tazza: la guida - Genova 24

Per forare un muro, che sia esso fatto in cemento, laterizi, calcestruzzo o mattoni, occorrono i giusti utensili. Per effettuare buchi di diametro variabile va utilizzata una fresa a tazza, che deve essere montata su un attrezzo chiamato carotatrice. Questo strumento consente di forare materiali duri e si presta anche per svolgere vari lavori domestici.

Generalmente la fresa a tazza ha una forma cilindrica e presenta un bordo inferiore seghettato (a seconda del modello). La punta di centraggio, detta anche punta pilota, ha una funzione fondamentale poiché fissa il centro del foro in modo preciso.

Quando si usa questo utensile bisogna prestare naturalmente la massima attenzione. Bucare un muro può essere necessario per svolgere vari lavori, ad esempio creare fori di areazione, inserire cavi, far passare i tubi del condizionatore oppure del pinguino mobile.

Ma in che modo va utilizzata la fresa a tazza?

Innanzitutto, prima di fare un buco in un muro con la carotatrice è necessario montare la fresa a tazza sul dispositivo. In secondo luogo, bisogna verificare che nella zona in cui si vuole realizzare il foro non ci siano tubature, impianti o che non passino cavi.

Poi si deve avvicinare l’elettroutensile alla parete e posizionarlo in maniera perpendicolare (evitando di alzare o abbassare l’inclinazione). Dopo aver fatto questo si può procedere con la foratura. In caso di materiali molto duri, o se si incontrano resistenze è meglio lavorare a giri bassi, tornare indietro e riprendere a bucare con calma. In questo modo non si corre il rischio di effettuare lavori sommari e poco curati e soprattutto di non rompere l’attrezzo.

A questo punto il gioco è fatto: il buco è pronto ed è possibile inserire cavi o tubature. Infine, è bene ricordare che le frese a tazza vanno pulite con attenzione, sia prima che dopo l’utilizzo. Seguendo questa semplice accortezza, si eliminano polveri, schegge o residui vari e l’utensile si conserva per un tempo più lungo.