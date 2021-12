Incendio nel depuratore Iren di Pra': a fuoco le vasche sottoposte a manutenzione - Genova 24

Aggiornamento ore 13,00 – Sul posto anche Arpal per verificare eventuali contaminazioni soprattutto del mare a pochi metri dallo stabile. Secondo nuovi dettagli raccolti sul posto da Genova24.it, a prendere fuoco sarebbe stato del materiale plastico contenuto all’interno delle vasche per il trattamento biologico da qualche giorno oggetto di un cantiere di manutenzione.

Aggiornamento ore 12,15 – Da Iren arrivano le prime informazioni sull’accaduto: secondo i primi rilievi avrebbe preso fuoco del materiale contenuto in una delle vasche di trattamento biologico, per cause ancora da accertare. Il personale era sul posto e ha messo in atto le prime manovre di sicurezza, per poi allertare i soccorsi. L’impianto è tutt’ora in funzione, e quindi le acque reflue vengono trattate prima di essere scaricate in mare.

Aggiornamento ore 11.30 – Sul posto la squadra schiumogena dei vigili del fuoco che sta efficacemente domando l’incendio, ancora in corso.

Genova. Una spessa colonna di fumo nero si è sprigionata da un capannone del depuratore Iren di Pra’ poco dopo le 10.30 mettendo in allarme tutto il quartiere. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco che stanno operando per la messa in sicurezza della struttura.

Secondo le prime informazioni il fumo potrebbe essere stato causato dalla combustione legata ad alcune vasche dell’impianto. I tecnici di Iren sono sul posto per verificare quanto accaduto e intervenire.

Incendio depuratore Pra’

Al momento sono operative almeno tre squadre di pompieri: il fumo, rimasto imprigionato nella struttura, avrebbe complicato il primo intervento, per il cui compimento sono attese squadre speciali con dotazioni di schiumogeni più adatti alla tipologia di emergenza.