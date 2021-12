Città dei bambini, gli allestimenti rimossi dai Magazzini del Cotone: alcuni saranno donati alle scuole - Genova 24

Genova. Un grande cassone scarrabile pieno di quelli che erano alcuni degli allestimenti della Città dei Bambini come ultimo atto del disallestimento dello spazio dedicato alla didattica e all’intrattenimento dei più piccoli ai Magazzini del Cotone. Questa è la foto circolata in queste ore sui social e che ha creato sdegno e tristezza in molti genovesi, rammaricati della apparente fine ingloriosa di una delle strutture più amate della città.

Per fortuna, però, la realtà sembrerebbe essere diversa: se è vero che una parte delle strutture sarà smaltita, molte di queste saranno recuperate per l’allestimento nella nuova sede, dove possibile, oppure per essere donate a scuole e associazioni che si occupano di infanzia.

La notizia arriva direttamente da fonti qualificate della Porto Antico spa e dell’Acquario di Genova, dove, nell’area oggi chiamata “Galleria Antartide” nei prossimi mesi sarà riallestita una rinnovata Città dei Bambini, con nuovi spazi e nuove strutture, oltre al recupero di quelle compatibili con il nuovo disegno (già messe a magazzino). Ancora da definire le tempistiche: come annunciato nei mesi scorsi entro la primavera dovrebbe essere presentata una sorta di anteprima, mentre per l’apertura totale della nuova struttura bisognerà aspettare sicuramente l’estate. O forse qualcosa di più.

Come è stato assicurato a Genova24, le strutture che sono state smaltite in queste ore sono esclusivamente quelle non riutilizzabili, soprattutto per via del loro consumo: negli anni di apertura della Città dei Bambini, infatti, il passaggio di centinaia di migliaia di bambini e ragazzi ha lasciato il segno (in epoca pre covid si contavano almeno 100 mila visitatori all’anno), rendendo preferibile una costruzione ex novo di alcune parti, soprattutto quelle strutturali.

Il nuovo progetto, di Costa Edutainment e Porto Antico è stato affidato a Filmmaster Events, che allestirà una nuova struttura incentrata sui 5 sensi, con un’attenzione alla sostenibilità ambientale. I lavori prevedono un investimento di 3 milioni di euro, e interesseranno una struttura di circa 2000 metri quadrati. Gli allestimenti ancora in buona salute e che non saranno compresi nella nuova Città dei Bambini, secondo quanto assicurato da Porto Antico e Acquario di Genova, saranno donati ad asili, scuole e associazioni che si occupano di didattica dedicata ai giovanissimi, e avranno quindi una nuova vita.