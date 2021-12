Val Fontanabuona. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 225 della Val Fontanabuona.

E’ successo in località Bavaggi tra Cicagna e San Colombano Certenoli.

Un’auto ha urtato un cinghiale che vagava sulla carreggiata. L’animale è morto.

Nessun ferito tra gli essere umani ma gravi conseguenze per il traffico con lunghe code in entrambe le direzioni in attesa della rimozione della carcassa dell’animale.