Cimitero degli Angeli: un albero di natale nel campo degli infanti per chi "è andato via troppo presto" - Genova 24

Genova. Un gesto piccolo ma significativo, un modo per dimostrare che nessuno si è dimenticato di chi ci ha lasciato troppo presto. Al Cimitero degli Angeli nel reparto riservato agli infanti da questa mattina è comparso un albero di Natale.

Un’iniziativa ideata e finanziata dalla Cooperativa Barbara B, la realtà che gestisce i servizi cimiteriali, in accordo e in collaborazione con il Comune di Genova. Un modo per manifestare anche con iniziative concrete che tutti i nostri cari, specialmente i più piccoli, continuano a vivere nei cuori di chi è rimasto.

«Ci è sembrato importante far sentire il nostro calore – spiega Alessandro Di Mauro, amministratore delegato della Cooperativa Barbara B – a tutte quelle famiglie che hanno subito un lutto gravissimo perdendo figli e fratelli. Un dolore immenso, reso ancora più grande se la persona scomparsa è un bambino o un neonato. La realizzazione dell’albero di Natale ci è sembrato un modo per portare il vero significato delle feste in un luogo di dolore; se la nostra iniziativa genererà anche solo un minimo sollievo ai genitori che fanno visita alle tombe allora il nostro obiettivo sarà raggiunto».