Ciclista ventenne 'investe' camion di Amiu: l'incidente in piazza De Ferrari - Genova 24

Genova. Brutto scontro questo pomeriggio tra una bicicletta e un camion di Amiu, in piazza De Ferrari, intorno alle 16, tra i tanti genovesi che questo pomeriggio hanno accalcato le vie del centro per lo shopping natalizio.

Secondo le prime ricostruzioni, un ciclista, un ragazzo di circa 20 anni, avrebbe “investito” un camion di Amiu probabilmente mentre provava a raggiungere via XX Settembre, uscendo dalla pista ciclabile, Il camion di Amiu, invece, provenendo dalla stessa direzione, stava svoltando verso via Petrarca e piazza Dante.

Per fortuna, nonostante l’impatto con i macchinari del mezzo della nettezza urbana, il giovane non ha riportato ferite gravi, solo qualche graffio e contusioni ad un piede. E grazie alla prontezza di riflessi dell’operatore Amiu, che subito si è accorto di quello che stava succedendo arrestando il mezzo, si sono evitate conseguenze peggiori. Il ragazzo è stato comunque soccorso dai medici del 118 che per precauzione lo hanno portato per accertamenti al pronto soccorso del Galliera.