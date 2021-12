Genova. Amt i informa che, a seguito della limitazione al transito veicolare di un tratto di via Pionieri d’Italia, da martedì 28 dicembre 2021 e fino a cessate esigenze, la linea 6 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione Erzelli: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Savio, proseguiranno per via Siffredi, via Giotto, via Hermada, via Albareto, via Pionieri d’Italia, via Melen dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione piazza Savio: regolare percorso.