Chiavari, pulizia del canale Dei Frati: in un chilometro rimossi 2500 quintali di detriti - Genova 24

Chiavari. Sono terminati gli interventi di pulizia e manutenzione straordinaria del canale “Dei Frati” che raccoglie le acque meteoriche di Piazza Sanfront, corso Lavagna, via Cesare Battisti, corso Dante, via San Francesco, via Nazario Sauro e via Trieste, arrivando a scaricare nel fiume Entella.

“Sin dal nostro insediamento nel 2017, abbiamo prestato massima attenzione ai canali delle acque piovane, mai stati oggetto di puntuale verifica e messa in sicurezza in precedenza – spiega il consigliere delegato Ato e al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi – I lavori di pulizia del canale “Dei Frati”, per un totale di circa 1 km, hanno permesso di rimuovere 2500 quintali di materiale che equivalgono a circa 20 camion pieni (finanziati totalmente da Iren su nostra richiesta), oltre che sostituire e riposizionare diverse tubature fognarie che negli hanno causato inquinamento e malfunzionamenti.

E conclude: “Un intervento complesso ma fondamentale per la sicurezza della nostra città che contribuirà a migliorare il deflusso delle acque in caso di forti piogge. Contemporaneamente, proseguono le opere di mitigazione del rischio idraulico in Largo Ravenna dove sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione dello scolmatore del porto, area in cui confluiscono e vengono raccolte le acque di circa 34 ettari di centro storico”.