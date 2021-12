Chiavari, park Assarotti. "Ecco perché verde e alberature non sono state insistite nel progetto" - Genova 24

Chiavari. “In seguito alla riapertura del parcheggio di corso Assarotti, sono state espresse alcune considerazioni dal Movimento 5 Stelle inerenti alla necessità di inserire aree verdi e nuove alberature – dichiarano gli amministratori comunali.

E continuano: “La piantumazione di alberi all’interno dell’area di parcheggio, sia ad alto che a basso fusto, è soggetta ad apposito vincolo che richiede il rispetto delle distanze dalla linea ferroviaria adiacente, ottenibile soltanto con un particolare nullaosta. Inoltre, sotto al parcheggio sono presenti diverse condotte fognarie e pompe di sollevamento, e l’intera zona è attraversata dal canale primario di scarico delle acque meteoriche del centro storico che giunge fino al porto”.

“Tali condizioni e il fatto che più alberi avrebbero significato meno stalli auto a disposizione, ha portato all’attuale progettazione – concludono gli amministratori – Il verde è una nostra priorità come il miglioramento della città. In questi anni abbiamo lavorato per ampliare e valorizzare le aree verdi (dal lungo Entella alla manutenzione di tutta la rete sentieristica cittadina) oltre a portare avanti una puntuale campagna di monitoraggio dello stato di salute degli alberi. Prima di dichiarare e affermare inesattezze, soprattutto se si ha intenzione di governare una città come Chiavari, è necessario essere a conoscenza, almeno in parte, delle condizioni che regolano gli spazi pubblici e della presenza degli impianti sotterranei”.