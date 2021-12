Chiavari, inaugurata la piscina all’aperto di piazza Gagliardo - Genova 24

Chiavari. Una nuotata di gruppo ha inaugurato, questa mattina, la piscina all’aperto di piazza Gagliardo. Il tempo non ha fermato gli atleti e gli amministratori che hanno partecipato all’evento promosso dal Comune di Chiavari in collaborazione con Seac Sub, Bar Marè, Chiavari Nuoto, Bar Casa Gotuzzo, Pro Scogli e Amici del Mare e degli Scogli.

“A Chiavari è possibile praticare sport all’aria aperta e in sicurezza, anche durante la stagione invernale: dal percorso naturalistico del lungo Entella, al lungomare cittadino e alla rete sentieristica rinnovata ed implementata dalla nostra amministrazione. La piscina all’aperto di piazza Gagliardo, grazie ad un percorso con boe di circa 800 metri e una doccia calda installata dallo sponsor Seac Sub, permette di praticare attività fisica all’interno di una cornice naturale unica in tutto il territorio” spiegano gli amministratori.

Erano presenti l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, il vicesindaco F.F. Silvia Stanig, l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto, il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – che ha preso parte alla nuotata – e i consiglieri Federico Messuti, Luca Ghiggeri e Daniela Colombo.