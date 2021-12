Chiavari: in corso la potatura e la sostituzione del verde - Genova 24

Chiavari. “Stiamo portando avanti con gli operatori comunali una serie di interventi volti alla manutenzione e alla cura delle aree verdi chiavaresi. In piazza N.S. Dell’Orto e nel parco Talassano sono in corso le operazioni di potatura degli alberi mentre in piazza Matteotti la sostituzione delle piante all’interno dell’aiuola centrale. Ulteriori lavori sono previsti nelle prossime settimane”.

Lo ha detto il vicesindaco facente funzioni di sindaco Silvia Stanig.

“Gli interventi di pulizia hanno interessato tutto il percorso naturalistico del lungo Entella e lo spazio attiguo al ponte della Maddalena, che diventerà a breve un’area attrezzata per lo svago, in cui sono stati piantumati anche 5 nuovi pini e dove verranno prossimamente installate nuove panchine e tavoli per la sosta e il relax – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Abbiamo concluso il contratto di comodato d’uso per poter valorizzare al meglio questa zona che, sistemata e mantenuta, garantirà un nuovo spazio per tutti i cittadini che quotidianamente frequentano e praticano attività sportiva lungo il fiume”.