Chiavari, bilancio comunale. Il M5S: "Il presidente non si è accorto che mancava il numero legale per la votazione" - Genova 24

Chiavari. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle chiavarese riportano la risposta che l’avvocato Segalerba ha dato loro in merito ad intervento: “Prima di dichiarare e affermare inesattezze, soprattutto se si ha intenzione di governare una città come Chiavari, è necessario essere a conoscenza, almeno in parte, delle condizioni che regolano gli spazi pubblici e della presenza degli impianti sotterranei”.

E incalzano: “Volete sapere la cosa buffa? Durante l’ultimo consiglio comunale l’esperto avvocato, Presidente del Consiglio, non si è accorto che, durante l’approvazione del bilancio comunale, mancasse il numero legale per la votazione”.

Poi proseguono: “Cosa comporta questo? Che il bilancio comunale risulta non approvato e che sarà necessario riconvocare un consiglio comunale per l’approvazione con un aggravio di spesa sulle casse comunali probabilmente. Dall’avvocato Segalerba, in politica da 20 anni e forse più, ci si aspetta una maggior attenzione durante un passaggio fondamentale come l’approvazione del bilancio.

Poi concludono con una citazione pirandelliana: “Notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri”.