Champions League, Pro Recco macchina da gol: 20 a 7 all'Hannover - Genova 24

Hannover. A meno di 48 ore dalla Supercoppa Europea vinta in Ungheria, la Pro Recco ritorna in acqua e batte a domicilio l’Hannover nella sesta giornata di Champions League: alla Stadionbad finisce 7-20.

I biancocelesti vanno sullo 0-2 a metà tempo grazie al tocco al volo di Aicardi, ben servito da Velotto, e il diagonale di Presciutti da posizione uno con l’uomo in più. La Pro Recco vola addirittura sul più 5 con due controfughe di Di Fulvio e Cannella, a cui si aggiunge il solito bolide di Zalanki. A 30 secondi dalla sirena i tedeschi segnano la loro prima rete con il mancino di Schutze che sfrutta la sosta nel pozzetto di Presciutti.

Aicardi in superiorità e Ivovic su rigore rispondono due volte a Muslim in apertura di secondo quarto (3-7). Penalty che non sbaglia neppure Radovic. La girata di Hallock e il tiro a sorpresa di Di Fulvio mandano i campioni d’Europa sul 4-9. A 100 secondi dal cambio Radovic, in superiorità, sigla il quinto gol per i tedeschi, l’ultimo della prima metà di partita.

Al cambio campo la Pro Recco mette il turbo: Younger guadagna espulsione e porta i suoi in doppia cifra, il diagonale di Cannella e il tocco al volo di Bertoli in superiorità regalano ai biancocelesti il +7 (5-12). Divario che aumenta nel finale di quarto perché alla rete di Darko Brguljan, replicano Presciutti e Zalanki, due volte, per il 6-15 che conduce le squadre agli ultimi otto minuti.

Che si aprono con Negri tra i pali e ancora con il braccio armato dell’ungherese alla sua quarta marcatura. Ivovic su rigore (6-17) prima della rete di Macan che poi finisce nel pozzetto e apre la strada per il gol di Younger. Nel finale c’è gloria anche per Echenique con una palomba vincente e un tiro che non dà scampo al portiere avversario per il 7-20 che fa calare il sipario sul match.

“Sono davvero contento per la prestazione dei ragazzi, segnare 20 gol in una partita di Champions League non è mai semplice – afferma mister Sandro Sukno -; siamo partiti bene, subito concentrati e pronti. Si chiude la prima parte di stagione, posso dire solo cose positive dei ragazzi, ci è mancato sicuramente non aver giocato la trasferta di Brescia, ma la squadra ha fatto bene in questi mesi, vuol dire che si sono allenati bene e che siamo sulla giusta strada”.

La trasferta in Germania chiude il 2021 della Pro Recco: il rientro dei biancocelesti agli ordini di Sukno è previsto per il 3 gennaio.

Il tabellino:

Waspo Hannover: Schenkel, Corusic, Macan 1, Real, D. Brguljan 1, Radovic 2 (1 rig.), Muslim 2, Nagaev, Kubisch, Rotermund, Schutze 1, Winkelhorst, Gotz. All. Seehafer.

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 4, Cannella 2, Younger 2, Bertoli 1, Presciutti 2, Echenique 2, Ivovic 2 (2 rig.), Velotto, Aicardi 2, Hallock 1, Negri. All. Sukno.

Arbitri: Peris (Croazia), Kovacs (Ungheria).

Parziali: 1-5, 4-4, 1-6, 1-5

Superiorità: Hannover 4/13, Pro Recco 6/10 .

Usciti per limite di falli Real (H) nel terzo tempo, Macan (H) e Bertoli (PR) nel quarto tempo;

rigori: Hannover 1/1, Pro Recco 2/2.