Cessato avviso per burrasca, la sopraelevata riaperta a moto e furgoni - Genova 24

Genova. Aggiornamento meteo per quanto riguarda l’avviso di burrasca emanato ieri da Arpal: secondo le analisi delle condizioni odierne, infatti, le situazioni critiche sono cessate anzi tempo.

Per questo motivo è stato ritirato il provvedimento che disponeva il divieto per per motocicli, furgonati e telonati in Sopraelevata oltre alla chiusura di parchi e cimiteri. Da questo momento quindi viabilità normale sulla Aldo Moro.

Le evoluzioni del meteo sono in continua aggiornamento: nel pomeriggio i fenomeni legati al vento forte dovrebbero calare ulteriormente, mentre per il fine settimana sono previste piogge sparse nel levante cittadino sabato e parziale cielo coperto domenica.