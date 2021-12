Centro storico, la navetta elettrica gratuita costa al Comune 13 euro a passeggero - Genova 24

Genova. Il servizio navetta gratuito nel centro storico di Genova in 9 mesi di sperimentazione ha contato un totale di 8.573 passeggeri trasportati, una media di 31 al giorno, con un esborso complessivo da parte del Comune pari a 114.122,15 euro che si traduce in un costo medio di 13,31 euro a passeggero. Sono i dati riferiti in commissione municipale del Centro Est dal consigliere Andrea Massera di Genova che osa che ha presentato una mozione per chiedere l’immediata sospensione del servizio.

La navetta, di fatto un taxi elettrico da 6 posti, era stata introdotta lo scorso 4 febbraio per favorire non solo i turisti ma anche gli anziani e le persone con ridotta capacità motoria. Il minivan effettua una partenza ogni 30 minuti, dal lunedì alla domenica, dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00, su un percorso circolare che parte da piazza Caricamento e percorre piazza Cavour, via dei Giustiniani, via San Donato, salita del Prione, via Dante, piazza De Ferrari, piazza San Lorenzo, piazza Campetto, piazza Banchi per poi tornare a Caricamento.

Ma i risultati della sperimentazione finora non appaiono così incoraggianti. “Chiediamo di investire quella cifra in un mezzo meno ingombrante e a chiamata, in particolare per anziani e disabili”, ha sottolineato il consigliere Massera spiegando le ragioni della mozione. Di parere negativo la giunta municipale secondo cui “la linea è cercare di migliorare il servizio a sperimentazione finita e ottimizzarlo per quanto riguarda gli orari in modo che non siano in conflitto con altre attività e con il carico-scarico merci”.

Nessuna interruzione in vista, insomma, anche se non è chiaro per quanto tempo ancora andrà avanti la sperimentazione. Sull’idea di un servizio a chiamata “il rischio è che costi tantissimo e per questo chiediamo che sia effettuata un’analisi costi-benefici – ha rimarcato il consigliere Massimiliano Lucente del Movimento 5 Stelle -. L’asse portante della mobilità è il trasporto pubblico, poi vengono gli altri servizi. Sarebbe bene pubblicizzare anzitutto la metropolitana, poi un servizio a chiamata potrebbe essere la ciliegina sulla torta”.