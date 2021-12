Centro storico, grazie al fiuto di Leone scoperto magazzino trasformato in piantagione di marijuana - Genova 24

Genova. E’ stato il fiuto di Leone a far scoprire alla polizia un magazzino trasformato in una piantagione ben attrezzata. E’ successo ieri in centro storico nella zona di vico Morchi.

Nel magazzino i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Centro hanno trovato un genovese di 25 anni e una statunitense 46 anni particolarmente nervosi e di fronte a loro una piantagione ben attrezzata munita di impianto idrico e illuminazione. La perquisizione ha permesso di trovare 39 piantine di marijuana, numerosi involucri con fiori e foglie essiccate, svariati sacchetti con centinaia di semi e materiale finalizzato alla raccolta e imbustamento. In totale il bottino ammonta a 945 grammi di sostanza e

5770 euro suddivise in banconote di piccolo taglio e tre bilancini di precisione.

Il 25enne inoltre, dopo un primo momento di spavalderia, ha ammesso di abitare in un’altra abitazione consentendo agli agenti di trovare anche in quella casa ulteriori 40gr di marijuana, altri tre bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.