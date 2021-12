Centro storico, al via la messa in sicurezza di via Pré 12 e 14: ospiterà 10 abitazioni in co-housing - Genova 24

Genova. Sono state avviate le attività preliminari per la messa in sicurezza e la manutenzione dell’immobile di via Prè, ai civici 12 e 14. Il restyling dei due condomini, acquistati da Spim, rientra nel Piano integrato Caruggi per la rigenerazione del centro storico.

Un immobile che da anni si trovava in uno stato di profondo degrado e che, una volta ristrutturato, ospiterà 10 appartamenti social housing, la cui realizzazione sarà finanziata dal PINQuA – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, la cui proposta presentata dal Comune di Genova lo scorso aprile è risultata tra le vincitrici del bando del Mims lo scorso ottobre.

È previsto l’accorpamento dei due condomini, con un vano scale comune dotato di ascensore, acquistando quindi spazio e consentendo la messa a norma degli appartamenti.

Le attività preliminari, con durata prevista di 90 giorni, riguardano la manutenzione straordinaria del ponteggio esistente quindi con effetti positivi sul decoro dell’immobile nel contesto urbano, il sigillo degli infissi, lo sgombero degli interni dai detriti e dagli ingombranti presenti per consentire l’accesso ai progettisti di effettuare i necessari rilievi.

«Con questo intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – trasformeremo un immobile simbolo di degrado in un edificio moderno, sicuro e al servizio di una richiesta di residenziale sociale al servizio di nuclei familiari giovani, in particolare studenti universitari, che potranno contribuire alla rigenerazione di via Prè, che dopo tanti anni di abbandono può trasformarsi in una zona attrattiva e viva. Ringrazio Spim per l’impegno fattivo in questa operazione che definirei stori non solo per i caruggi ma per tutta la città di Genova».

«La partenza delle attività propedeutiche al cantiere dell’immobile di via Prè è un grande risultato, ottenuto grazie al grande lavoro di squadra delle direzioni coinvolte e dei tecnici, con tenacia e caparbietà. Nel corso del prossimo anno vedremo finalmente trasformato un edificio che per troppo tempo è stato un simbolo di incuria e di insicurezza – dichiara l’assessore al Centro Storico Paola Bordilli – dopo l’avvio della rigenerazione delle 18 piazze un altro segnale concreto del grande lavoro sulle manutenzioni e sulle opere pubbliche che stiamo portando avanti nel centro storico per la rigenerazione della città vecchia non solo dal punto di vista urbanistico ma anche sociale».

«Un intervento atteso da anni che finalmente si trasforma in realtà – dice il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù – la messa in sicurezza dei ponteggi e lo sgombero dei materiali che negli anni sono stati conferiti all’interno sono già degli importanti passi avanti sulla strada della rigenerazione complessiva di questi due civici nel cuore del centro storico. Finalmente verranno ristrutturati e potranno ospitare, in sicurezza, giovani studenti universitari per una rivitalizzazione sana dei nostri caruggi».

«Un’operazione che conferma il nostro impegno nel settore del social housing destinato agli studenti – commenta l’amministratore delegato di Spim Stefano Franciolini – Con un investimento che, insieme ad altri che faremo nel Centro Storico, rafforza lo sviluppo di una città universitaria moderna e accogliente».

L’intervento ha un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.