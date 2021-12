Centri scommesse illegali e gioco d'azzardo, controlli serrati a Genova - Genova 24

Genova. Dal 16 al 20 novembre gli operatori dell’Agenzia dogane e monopoli insieme alle forze di polizia hanno condotto un’importante operazione di verifica volta alla repressione del gioco illegale in numerose province d’Italia, tra cui anche Genova.

In particolare lo scopo dell’attività di controllo, per le province di Torino e Genova, era quello di verificare l’accettazione o meno di scommesse in centri di raccolta non autorizzati.

L’analisi dei rischi ha consentito di selezionare gli esercizi ad elevato rischio di illecita accettazione di scommesse sportive e di sottoporli a controllo da parte delle squadre operative composte da funzionari ADM e da agenti della polizia, carabinieri e della guardia di finanza che hanno sottoposto a verifica 41 attività economiche.

Dai controlli è stato scoperto un punto clandestino di raccolta scommesse, mentre 5 sono gli apparecchi e congegni da gioco sottoposti a sequestro ed un soggetto è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Sequestrati, inoltre, diversi promemoria di gioco per un totale di 55 mila euro di sanzioni irrogate. Per il 2021 la raccolta del gioco illegale supererà la soglia del 20 miliardi.