Casa del Soldato di Sturla: vigili del fuoco rinunciano, torna in pista il progetto della casa di quartiere - Genova 24

Genova. Il comando dei vigili del fuoco della Liguria ha rinunciato all’acquisizione della Casa del Soldato di Sturla, la palazzina razionalista degli anni 30 disegnata da Daneri e abbandonata al degrado oramai da tempo immemore, per la realizzazione di un distaccamento del levante. E per questo motivo torna in pista il progetto nato dal territorio di realizzare una casa di quartiere, con spazi dedicati ad attività sociali e associazioni del territorio.

La notizia arriva direttamente del presidente del municipio IX Levante Francescantonio Carleo durante l’ultima seduta del parlamentino dell’ex circoscrizione: “Ho chiesto novità sulla destinazione dello stabile – ha detto durante l’assemblea – e per vie brevi l’assessore Piciocchi mi ha confermato la rinuncia dei vigili del fuoco. Per questo motivo abbiamo chiesto di inserire lo spazio nella lista di richieste di riqualificazione legate al Pnrr”.

Lo stesso presidente ha poi confermato l’intenzione di rispolverare il ‘vecchio’ progetto, nato da uno studio di fattibilità già completato, per realizzare la casa del quartiere, che nel frattempo era stata pensata nell’ex asilo di via Gorizia. Anche se la cosa non era nota pubblicamente.

“Abbiamo sprecato quattro anni, quattro anni in cui c’è stato sempre più degrado ad un bene architettonico, un depauperamento del territorio, vandali e ladri che si sono intrufolati nella casa, per non parlare dello stato di abbandono in cui riversa il giardino che ricordo confinante con un’asilo lasciato completamente ad uno stato pietoso di deterioramento – commenta la consigliera municipale Serena Finocchio, Lista Crivello – Quattro anni in cui si sono susseguite mozioni e interrogazioni per avere informazioni sul futuro di un bene così importante per la nostra realtà culturale genovese completamente dimenticato, Genova è bella, è una città di cultura e tesori da scoprire ma se perdiamo la nostra identità, ciò che ci rendere unici, abbiamo evidentemente sbagliato qualcosa. La città negli anni si è evoluta non si può non dare importanza a opere che hanno fatto storia, come la casa del Soldato, vengono i turisti a vederla e fotografarla perché è un bene immenso per la cultura razionalista italiana dei primi del 900. Ma qui si preferisce giocare al rimbalzo anziché dare forma a progetti di riqualificazione e rivalutazione del Territorio”