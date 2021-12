Carillon vivente, slitte di Babbo Natale e Mabò Band: il Natale genovese entra nel vivo - Genova 24

Genova. Proseguono le iniziative del calendario dell’Avvento, che fino al 24 dicembre porteranno lo spirito del Natale in tutto il territorio cittadino.

«Abbiamo iniziato con il Carillon vivente, che ha riscosso un grandissimo successo in tutta la città – spiega l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli – Dalla prossima settimana, oltre al pianista e alla sua ballerina, entreranno in scena anche le slitte di Babbo Natale e la Mabò Band con le sue strepitose performance. Tre eventi di qualità che raggiungeranno tutti i quartieri e che, da ponente a levante, dalle vallate al centro, coloreranno di magia il Natale 2021 con una forte volontà di unire, attraverso il clima natalizio, l’intera città. Inoltre oggi si inaugurano il Luna Park e il Villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini, che si uniscono ai già aperti Mercatino di San Nicola a Piccapietra, Fiera del Libro in Galleria Mazzini e Fiera di Natale in piazza della Vittoria».

Il Carillon vivente, le slitte di Babbo Natale e la Mabò Band si alterneranno ogni giorno nelle diverse zone della città, proponendo tre spettacoli itineranti in tre momenti della giornata (di solito 16.30, 17.30, 18.30).

Il Carillon vivente è una delle proposte artistiche più esclusive dell’ultimo decennio, un’idea che ha visto i protagonisti sulle copertine dei giornali di tutto il mondo e che rappresenta la poesia e la genialità degli Artisti italiani all’estero. Un musicista in abiti settecenteschi suona un piano semovente, sul quale danza una ballerina in tutù, mentre le note del carillon risuonano nelle strade cittadine e Parola Bianca, un curioso personaggio natalizio, distribuisce biglietti di auguri agli spettatori.

Dalle lande innevate norvegesi, dalle vette del Tirolo austriaco e dalla Foresta Nera tedesca arrivano quattro esemplari autentici di slitte del ‘700 e dell’800, restaurate a regola d’arte: una mostra interattiva che incanterà gli spettatori. Un eccentrico cocchiere in abiti vittoriani, trasporterà per le strade genovesi un simpatico Babbo Natale, che omaggerà tutti con i biglietti di auguri.

Da 25 anni sul palcoscenico la Brass Band Italiana, con il suo straordinario intervento d’improvvisazione comico/musicale itinerante continua a sorprendere il pubblico. La Mabò Band, definita una “deliziosa e originale ciliegina sulla torta”, regala performance eleganti e di alta qualità, mentre Parola Bianca dona i biglietti di auguri.

Gli appuntamenti

MABÒ

domenica 5 dicembre – Fiera di Struppa (dai Pontetti di Prato). Spettacoli alle ore 15 – 16 -17.

CARILLON VIVENTE

lunedì 6 dicembre – Pegli (dall’imbarcadero alla passeggiata e ritorno)

martedì 7 dicembre – Nervi

sabato 11 dicembre – h 15 Bolzaneto, h 17 piazza Pontedecimo per l’accensione dell’albero di Natale

domenica 12 dicembre – via Tortosa, partenza da piazza G. Ferraris. Alle 16 esibizione di coro bambini in via Tortosa, lato Bisagno, organizzato dal Civ nel Cuore di Marassi

SLITTA ITINERANTE

giovedì 9 dicembre – via XX Settembre, via S. Vincenzo, piazza Colombo

venerdì 10 dicembre – Sampierdarena (zone via Rolando e via Cantore)