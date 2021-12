Carestream, Jane Moverley nuova responsabile vendite in Europa e Israele - Genova 24

Genova. E’ di questi giorni il nuovo assetto organizzativo ai vertici di Carestream Health Europe, fornitore globale di sistemi di diagnostica per immagini per applicazioni mediche e sistemi di imaging a raggi X per il settore industriale, che vede Jane Moverley nominata nuova “Europe and Israel Cluster Sales Manager” di Carestream Health Europe.

Jane Moverley, originaria del Regno Unito e residente a Ginevra, si è laureata in Economia e Francese all’Università di Lancaster. Dopo diversi anni di esperienza come revisore contabile in aziende leader (tra cui Arthur Andersen ed Ernst & Young), è approdata in Carestream Health dove ha maturato oltre 14 anni di esperienza in ruoli manageriali sempre più significativi fino al 2019 quando ha assunto il ruolo di “Regional Finance Director EMEA”.

Nel suo nuovo incarico, che rappresenta un ruolo chiave di leadership per il business in Europa, Moverley guiderà un team di professionisti che comprende le vendite, le operation e il marketing per far crescere il business della divisione che riguarda i dispositivi medici e i servizi di imaging diagnostico.

“Sono molto orgogliosa del mio nuovo ruolo” – afferma Jane Moverley – “e accetto le sfide che mi attendono con entusiasmo e determinazione, due caratteristiche che mi contraddistinguono e che sono certa aiuteranno Carestream a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita che ci siamo prefissati”.

Ancora una volta l’Italia e Genova saranno protagoniste con la sede nella Palazzina storica di San Lorenzo del Porto Antico che resterà il centro dell’Hub europeo da cui saranno gestire tutte le operazioni dell’area EMEA.