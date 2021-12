Carcere Marassi, detenuto prima dà fuoco alla cella e poi aggredisce due agenti - Genova 24

Genova. Ieri sera, intorno alle 20, un detenuto del carcere di Marassi, ha tentato di dare fuoco alla cella bruciando il materasso e poi ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria che sono accorsi per metterlo in sicurezza.

Si tratta di uomo, di origine nord africana, noto per diversi atti di violenza che lo hanno visto protagonista in passato, dall’aggressione a medici e agenti alla distruzione della cella.

“I fatti di Santa Maria Capua Vetere non hanno sortito alcun effetto e non è sufficiente il ripristino dei sistemi di videosorveglianza che pure chiediamo da tempo insieme all’indispensabile dotazione di body-cam, specie in assenza di un protocollo che ne regolamenti indefettibilmente l’impiego e la possibilità di accesso, impedendone manomissioni e utilizzi impropri. Servono riforme complessive che reingegnerizzino il sistema d’esecuzione penale, rifondino l’amministrazione penitenziaria e ridisegnino l’architettura del corpo di polizia penitenziaria”, dice Fabio Pagani, segretario generale della Uilpa penitenziari.

E conclude: “Chiediamo al presidente Draghi e alla Ministra Cartabia, non è più tempo di pannicelli caldi. Purtroppo il personale di Polizia Penitenziaria che ne paga le conseguenze dirette, è sempre più solo nelle trincee del fronte penitenziario. Per quanto riguarda Marassi viene da chiedersi se questa continua escalation di violenze non sia da investigare anche in via amministrativa. Al di la delle condizioni oggettivamente critiche, forse è giunto il momento di valutare bene e in profondità la gestione dell’istituto , troppo importante per essere affidato in reggenza”.