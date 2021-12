Capodanno 2022? Bucci ha deciso: "Per il Comune nessuna festa in piazza, solo eventi on line" - Genova 24

Genova. Quella che fino a una settimana fa era “un orientamento di massima” si è trasformata in una certezza. D’altronde, con il probabile passaggio in “zona gialla” a partire dal 20 dicembre e per le successive due settimane, i genovesi avevano già capito che la città non festeggerà l’arrivo del 2022 con una grande festa in piazza. Lo ha ribadito e confermato, se mai ce ne fosse bisogno, il sindaco Marco Bucci questa mattina a margine di un convegno di Confindustria.

“Capodanno? Decisione presa. Sarà un capodanno online. Non è quello che vorremmo, però gli investimenti li abbiamo trattenuti e i contratti li abbiamo ancora, quindi saranno messi in campo probabilmente con una bella festa di primavera“, ha spiegato. Cosa che, però, potrebbe essere mal vista dall’opposizione: di fatto si stornerebbero i fondi per capodanno su un grande evento in piena campagna elettorale.

Ad ogni modo, adesso, la festa in piazza, non s’ha da fare. Troppo veloce l’aumento dei contagi da Covid. Il segnale lanciato sarebbe sbagliato e contraddittorio rispetto ai tanti inviti alla prudenza. Peraltro, con il passaggio in zona gialla, da lunedì ci sarà anche il ritorno delle mascherina all’aria aperta ovunque e quindi il superamento dell’ordinanza comunale. “Mascherine? Aspettiamo questa settimana, se passiamo in giallo da lunedì non ne abbiamo più bisogno. Probabilmente sarà così”, ha detto Bucci.

Genova come Lione? Nei giorni scorsi il sindaco aveva però annunciato un grande spettacolo di luci per il 20 dicembre. L’area coinvolta è ancora top secret, ma le zone prescelte dovrebbero essere quelle di Caricamento e di piazza della Vittoria, con le Caravelle visibili anche dalla ruota panoramica, per l’illuminazione scenografica che è stata messa a punto per le festività natalizie.