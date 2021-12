Caos all'hub vaccinale, Toti: "Servizio rafforzato, episodi così non si dovranno più verificare" - Genova 24

Genova. “Già da questa mattina il Teatro della Gioventù ha rafforzato il servizio di vaccinazione per evitare episodi spiacevoli come quello accaduto ieri che non si dovranno più verificare. Me lo hanno assicurato personalmente i gestori del centro vaccinale di via Cesarea”. Lo scrive il presidente ligure Giovanni Toti in una nota dopo il caos che si è generato a partire dal tardo pomeriggio all’hub nel centro di Genova.

“Le lunghe code di ieri – ha ricordato Toti – si sono formate dopo che due persone si erano presentate per la somministrazione dichiarando di essere contatti di caso positivo. Per precauzione l’intero centro, che ricordo somministra circa 2 mila vaccini al giorno, è stato chiuso per circa un’ora e interamente sanificato. Questo ha comportato evidentemente un ritardo importante ma intorno alle 20 tutte le persone che dovevano effettuare la terza dose sono state smaltite”.

Nel Teatro della Gioventù riconvertito in centro vaccinale sono attive ad oggi 15 linee di vaccinazione (come ieri) con un totale di circa 80 unità di personale distribuite nell’arco della giornata. In particolare, secondo i numeri forniti dal coordinatore dell’hub, Daniele Pallavicini, nella struttura operano 30 medici (15 al mattino e 15 al pomeriggio) 30 operatori socio-sanitari (15 al mattino e 15 al pomeriggio) 8 infermieri (4 al mattino e 4 al pomeriggio), 2 operatori socio-sanitari a supporto degli infermieri, 3 amministrativi per l’intera giornata, 2 addetti al check-in. In più sono schierati 8 vigilanti all’esterno e 4 volontari di protezione civile.

Ieri all’esterno dell’hub si erano assembrate fino a 300 persone con un ritardo di circa un’ora e mezza. Per gestire la situazione, a forte rischio di tensioni, erano arrivati polizia e carabinieri. Poi, dopo le 19.00, la situazione era tornata alla normalità. “Stamattina, in assenza di problemi con persone positive, alle 9.15 stavamo già gestendo gli utenti prenotati alle 10.00”, riferisce oggi Pallavicini.