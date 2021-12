Camion si ribalta sulla A7: tre chilometri di coda tra Ronco Scrivia e Bolzaneto - Genova 24

Genova. Un autoarticolato si è ribaltato in A7, mentre percorreva la tratta autostradale tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto poco prima delle 14: il camion del tir è finito contro il guardrali occupando praticamente tutta la carreggiata.

Immediati i soccorsi del 118, vigili del fuoco e tecnici di Autostrade per l’Italia: l’autista è stato trasportato in codice giallo al Villa Scassi, dove è stato ricoverato per accertamenti anche se le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto si sta iniziando a rimuovere il mezzo ribaltato.

Nel frattempo si sono ovviamente formate code sulla tratta in direzione Genova che alle 14,20 sono di circa 4 chilometri. L’incidente è avvenuto in una delle tante curve che caratterizzano il tracciato verso il capoluogo, che corrisponde alla vecchia camionale degli anni: curve che spesso possono ingannare anche il più esperto dei guidatori, per una delle autostrade più pericolose del paese.