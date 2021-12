Genova. Un uomo è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso dopo una caduta dalla moto, per cause ancora da chiarire, in via Vernazza.

L’incidente è avvenuto attorno alle 19.

Sul posto i militi del 118 che lo hanno soccorso. L’uomo non è intubato, lamentava però dei giramenti di testa.

La polizia locale sta effettuando i rilievi del caso.