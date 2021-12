Buon Natale ai lettori di Genova24, sperando in un 2022 più sereno e con più buone notizie - Genova 24

Auguri di Buon Natale a tutti. Una frase con un significato semplice, spesso talmente abusata da risuonare banale e forse un po’ vuota. Ma dietro queste poche semplici parole c’è tanto significato. Perché, dopo i due anni che abbiamo vissuto, questo semplice augurio si veste di autentica speranza: la speranza di poter finalmente ripartire, una volta per tutte, senza dover ripiombare nelle difficoltà di questi due anni di pandemia. La speranza di poter finalmente tornare a sognare, abbracciare e progettare, facendo ciò che amiamo senza il timore, di restrizione in restrizione, di doversi fermare due mesi dopo.

Due anni difficili, senza dubbio, il 2020 e il 2021. Con la pandemia che ha messo in ginocchio le attività, ha paralizzato l’intrattenimento, ha congelato i progetti. E a ogni parvenza di ripartenza, una nuova ondata a tirare il freno. Senza contare le tensioni: soprattutto negli ultimi mesi il tema del Green Pass ha diviso gli italiani come forse mai prima d’ora. E quando ormai un equilibrio sembrava raggiunto, ecco l’ultimo “decreto Natale” a far ripiombare tante realtà nell’incubo.

In questi mesi difficili non abbiamo mai smesso di informare gli oltre 200 mila lettori giornalieri di Genova24 e IVG. Abbiamo cercato di raccontarvi gli eventi in modo più puntuale e sincero possibile. Abbiamo fornito i numeri, raccontato le storie brutte e quelle belle, tentato di mantenere un equilibrio nel dare voce alle tante “fazioni” in un periodo in cui l’equilibrio sembra davvero merce rara. Finendo per questo spesso nel mirino dei lettori (come tutti i media, peraltro): come se fosse colpa nostra ciò che accadeva, o anche solo la scelta di raccontarlo. Ognuno immerso nella sua paura, nella propria personale angoscia del futuro.

Il 10 ottobre Genova24 è arrivato a quota 11 anni. A muoverci, come sempre, la volontà di rafforzare sempre di più il legame con i lettori e il territorio. Nel 2021 abbiamo iniziato un percorso: il primo passo è stato quello di un giornale tutto nuovo, più “lungo” e strutturato mediante box tematici che spaziano dalla cultura all’ambiente, in grado di valorizzare le piccole news dai municipi ma anche le storie dei territori della provincia. L’obiettivo verso cui viaggiamo e quello, ogni giorno di più, di raccontarvi non solo la cronaca o la politica, ma davvero tutto quello che accade a Genova e provincia.

Quest’anno, dicendovi semplicemente “Buon Natale”, quello che vogliamo augurarvi è di trovare sotto l’albero una possibilità. Quella di poterci lasciare alle spalle, tutti insieme, questi mesi difficili. E tornare a progettare. Noi non abbiamo mai smesso, e il nostro regalo per voi sotto l’albero di Natale sarà un impegno: un 2022 in cui esservi ancora più vicini, dando spazio alle vostre idee, ai progetti, ai piccoli gesti quotidiani. Giorno dopo giorno cercheremo di essere sempre più “il” riferimento dei genovesi: non solo un semplice strumento informativo ma una community realmente utile nella vita quotidiana di tutti.

Da domani Genova24 tornerà ad essere aggiornato regolarmente. Auguri di cuore da tutti noi!