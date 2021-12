Botti di Capodanno, in arrivo l'ordinanza del Comune di Genova che li vieta in tutta la città - Genova 24

Genova. Come per Capodanno 2020 e per Capodanno 2021, anche quest’anno il Comune di Genova emanerà un’ordinanza per vietare i botti in strada in previsione dei festeggiamenti previsti per la notte di San Silvestro.

L’ordinanza, allo studio degli uffici di Tursi, ricalcherà quella degli anni passati ed è quindi probabile che già dalla sera del 30 dicembre, e sicuramente per quella del 31, sarà istituito “il divieto di detenzione e uso di ogni artificio pirotecnico e materiale esplodente in area pubblica e aperta al pubblico, anche non frequentata da persone“.

Lo scorso anno, per via della situazione pandemica, l’ordinanza si era sommata alle normative anticontagio che prevedevano – se ricordate – il coprifuoco e i divieti di spostamento. Ma, sempre l’anno scorso, i genovesi ricorderanno anche che i fuochi d’artificio casalinghi, i botti, i petardi e le fontane non erano mancate. Anzi.

“Ci avevano criticato perché non eravamo stati in grado di far rispettare l’ordinanza – spiega il sindaco Marco Bucci – ma il punto è che la normativa può riguardare solo gli spazi pubblici, le strade, le piazze, non le abitazioni private e quindi neppure i balconi, le terrazze, le finestre”.

L’ordinanza, se fosse rispettata, servirebbe anche a tutelare oltre che la pubblica incolumità quella degli animali, cani e gatti e non solo, che per la maggior parte hanno grande paura dei botti.

L’ordinanza sarà valida fino a tutto il 1° gennaio 2022. L’inosservanza della disposizione, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

“All’atto della contestazione della violazione è anche stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici e del materiale esplodente detenuto dal trasgressore – si legge nell’ordinanza – È anche possibile l’applicazione di ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari”.