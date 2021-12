Boom di contagi Covid, in Amt 54 autisti positivi ma per ora il servizio non è a rischio - Genova 24

Genova. Il boom di positivi e quarantene che sta investendo l’Italia e la Liguria per ora non ha ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale gestito da Amt Genova. È quanto certificano al momento i dati dell’azienda, a differenza di quanto avviene in queste ore sui treni regionali che stanno subendo sostanziosi tagli a causa delle gravi carenze di personale.

Secondo i numeri più recenti comunicati dalla sede di via Montaldo, su 2.851 dipendenti di cui 1.954 autisti i positivi sono 54 di cui 34 autisti. Inoltre ci sono 46 persone in attesa del responso del tampone molecolare. Una situazione che al momento non mette a rischio bus e impianti sul territorio di Genova e città metropolitana, che già avevano dovuto fare i conti con l’entrata in vigore del green pass obbligatorio e le resistenze di una parte del personale.

A oggi, dunque, non è prevista alcuna variazione alle corse dei bus. La situazione, riferiscono fonti dell’azienda, viene monitorata costantemente giorno dopo giorno. Eventuali modifiche al servizio potranno scattare in caso di criticità, che potrebbero sorgere in particolare con la riapertura delle scuole dopo le festività natalizie.