Genova. I carabinieri di Bolzaneto hanno arrestato un 25enne, originario della Repubblica Domenicana e residente a Genova, per un tentato furto nel 2016 e un furto in concorso nel 2021, entrambi commessi in Genova.

Al ragazzo, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stata quindi revocata la misura in atto con la custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Genova ed è stato portato a Marassi.