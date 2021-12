Blanca, genesi di un fenomeno: il dietro le quinte della serie del momento girata tra Genova e dintorni - Genova 24

Genova. Questa sera quarto episodio: Blanca continua a essere spiata in casa sua. Forse si capirà meglio se si tratti di un malintenzionato o no, di una persona nota o no. Intanto l’affascinante e scaltra consulente della polizia indaga insieme all’agente Liguori su un traffico di reperti nazisti legati a un ex pusher che gestisce un diving center. Il cane Linneo, si sta riprendendo.

Ma mentre un buon numero di italiani si prepara a guardare, in tv o in streaming, la nuova puntata della serie del momento, ci sono altri numeri di cui tenere conto. Quelli dell’indotto della produzione fiction su Genova e dintorni, visto che gran parte degli episodi sono stati girati proprio in Liguria.

“E’ stata una grande prova operativa durata 18 mesi, gestita quotidianamente, 28 giorni di sopralluoghi, 60 location ispezionate, 5 settimane di riprese realizzate da una troupe di 70 persone, 2000 giornate di lavoro e 1500 notti d’albergo. Molti i professionisti e i fornitori liguri coinvolti nella produzione ad esempio i catering e gli autonoleggi. A conti fatti, è piuttosto facile immaginare cosa significhi in termini di indotto. E già si parla di cineturismo nei luoghi in cui è stata girata la serie”, spiegano dalla Genova Liguria Film Commission che insieme a Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio ha creato le condizioni per girare senza problemi la serie targata Rai/Lux Vide, campione di ascolti nelle ultime settimane.

“È stata una vera maratona, ma siamo molto soddisfatti del risultato finale – commenta la presidente di Glfc Cristina Bolla – un lavoro durato circa 18 mesi, quindi molto più lungo e impegnativo rispetto alle 5 settimane di riprese svoltesi lo scorso inverno”.

Un’operazione gestita con grande cura, a partire dalla ricerca delle location: “I nostri uffici hanno organizzato 14 sopralluoghi in 3 province della nostra Regione, per un totale di 28 giornate di scouting, circa 60 location visitate e il coinvolgimento di 6 Comuni. In questo senso, ad esempio, è da evidenziare il risultato del set al Terminal Messina, che è stato frutto di una collaborazione ben pianificata fra tutte le parti coinvolte e gli Enti locali”.

guarda tutte le foto 10



Blanca, dietro le quinte della produzione a Genova

C’è poi il capitolo dell’organizzazione delle riprese, in cui sono state decisivi il dialogo con le istituzioni che sono sempre presenti ed operative, e le competenze di progettazione e “problem solving” della Film commission: “Si tratta di una macchina importante da coordinare, tra le diverse attività possiamo citare: la logistica di una troupe di 70 persone suddivisa in due unità indipendenti, con due regie e 30 mezzi tecnici al seguito, che ogni giorno lavoravano contemporaneamente in due location diverse” continua Cristina Bolla.

Le location di Blanca. A Genova sono state utilizzate varie parti della Città da levante a ponente con location pubbliche e private, ad Arenzano il lungomare De Andrè, a Bogliasco una abitazione privata, a Camogli, case e spazi pubblici. Inoltre sono state fatte delle riprese in esterno a Dolceacqua e Finale Ligure.

Ma Blanca è solo una delle sei serie su cui Genova Liguria Film Commission ha lavorato nel 2021. “Le altre usciranno il prossimo anno – continua la presidente – Sopravvissuti, coproduzione Rodeo Drive con Rai/ZDF/France Télévision, la seconda stagione di Petra di Cattleya per SKY, l’ormai nota Hotel Portofino, serie inglese di Eagle Eye Drama in uscita negli states su PBS, il canale di Downtown Abbey, e poi i segmenti liguri di The Serpent Queen, serie americana di Lionsgate, e della nuova produzion SKY Studio Blocco 181“.

I numeri. Le perfomance di Glfc nel 2021 sono più che raddoppiate rispetto al 2020, che già era stato un anno record nonostante il covid e il lockdown. Finora, nel 2021, 302 progetti cine-audiovisivi in 78 Comuni liguri, per un totale di 1125 giornate di produzione. Il territorio ha totalizzato 18058 giornate di lavoro e 12464 notti d’albergo, con una ricaduta diretta in termini economici di 7,5 milioni di euro; mentre il valore complessivo delle produzioni di attesta su 21 milioni. Per il 2022 sono già in cantiere 10 film e altre serie tv.