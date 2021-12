Bimbo muore nella culla a 7 mesi: la procura apre un'inchiesta - Genova 24

Genova. Tragedia ieri a Borzonasca dove un bimbo di 7 mesi è stato trovato morto nella sua culla. E’ successo intorno alle 13 quando i genitori due trentaseienni, si sono accorti che il piccolo non reagiva. A riportare la notizia è il Secolo XIX del Levante.

I genitori hanno chiamato subito il 118 ma quando il medico è arrivato nella stanza purtroppo per il bimbo non c’era nulla da fare.

Ai carabinieri della stazione di Borzonasca e a quelli della compagnia di Sestri Levante, mamma e papà hanno detto di aver dato da mangiare al figlio e di averlo poi messo a dormire. Più tardi si sono accorti che stava male.

I genitori sono stati a lungo ascoltati dai militari. La coppia che vive in una frazione di Borzonasca si troverebbe in un momento di forte precarietà. Per questo i carabinieri e la procura di Genova hanno deciso di approfondire con ulteriori indagini quanto accaduto. Sulla morte del piccolo è stata aperta un’inchiesta. Il primo atto sarà l’autopsia per capire le cause della morte.