Falso allarme bomba alla stazione di Quarto, ripercussioni sul traffico ferroviario - Genova 24

Aggiornamento ore 17.50. Dopo che gli artificieri hanno fatto brillare il pacco sospetto rinvenuto nella stazione di Quarto, nel levante di Genova, la circolazione dei treni – intorno alle 17.45 – è ripresa. Restano effetti su 2 Frecce e 8 regionali con rallentamenti fino a un’ora.

Genova. Artificieri e vigili del fuoco in azione a Quarto, all’interno della stazione ferroviaria, per un intervento su un allarme bomba legato a un bagaglio non identificato abbandonato in un locale pubblico.

Su disposizione della polizia ferroviaria Trenitalia ha interrotto la circolazione dei treni sulla linea Genova—La Spezia. In atto la riprogrammazione del servizio commerciale.

Ecco i treni direttamente coinvolti:

• FB 8616 Roma Termini (11:57) – Genova Piazza Principe (16:58)

• FB 8623 Torino Porta Nuova (15:20) – Roma Termini (22:03)

• RV 3274 La Spezia Centrale (15:50) – Genova Brignole (17:15)

• RV 3277 Genova Brignole (16:45) – La Spezia Centrale (18:10)

• R 12411 Savona (15:10) – La Spezia Centrale (18:45)

• R 12417 Savona (15:40) – Sestri Levante (18:13)

• R 12416 Sestri Levante (15:50) – Savona (18:20)

• R 12421 Savona (16:05) – Sestri Levante (18:28)

• R 12420 Sestri Levante (16:32) – Savona (18:50)

• R 22860 Genova Nervi (16:33) – Genova Voltri (17:34)

• R 12427 Savona (16:38) – Sestri Levante (19:13)

• R 12426 Sestri Levante (16:47) – Savona (19:20)

• R 22861 Genova Voltri (16:56) – La Spezia Centrale (19:42)

Treni parzialmente cancellati:

• R 22857 Genova Voltri (15:56) – Genova Nervi (16:48): limitato a Genova Brignole (16:30)

• R 22859 Genova Voltri (16:26) – Genova Nervi (17:18): limitato a Genova Piazza Principe (16:52)

• R 22862 Genova Nervi (17:06) – Genova Voltri (18:04): origine da Genova Brignole (17:25)

• R 22864 Genova Nervi (17:36) – Genova Voltri (18:34): origine da Genova Piazza Principe (17:57)