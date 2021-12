Autostrade, traffico "natalizio" e ritorno dei cantieri: mattinata di code sul nodo genovese - Genova 24

Genova. Con lo stop, per questa settimana, della tregua dai cantieri autostradali, stamani, puntuali, si sono presentate diversi code sul nodo genovese e dintorni, con ovvie ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

I problemi maggiori si sono registrati sulla A7 tra Bolzaneto e Sampierdarena, sulla A7 tra Genova Est e il bivio con la A10, sulla A12 all’altezza dei soliti lavori tra Rapallo e Chiavari e tra Nervi e Recco ma anche sulla A26 tra Masone e Voltri in entrambe le direzioni. Fino a quattro chilometri di coda nei momenti di traffico più intenso. Sulla A10 1 km di coda tra Celle Ligure e l’inizio della complanare di Savona, ancora per lavori.

Da un lato il ritorno dei cantieri, dunque, ma dall’altro il maggiore numero di auto e mezzi pesanti in circolazione tipico del periodo pre natalizio. Una situazione che tenderà ad aumentare nei prossimi giorni.

L’annuncio nei giorni scorsi. Fino a domenica 19 verranno ripristinati i lavori che erano stati sospesi ma con una ulteriore positiva rimodulazione sulle tratte Aspi. Gli aspetti positivi, nel disagio, sono che sull’autostrada A26 non ci sono più due cantieri inizialmente previsti anche tra Ovada e Masone in direzione sud, dove le lavorazioni sono terminate in anticipo, mentre sulla A10 sarà lasciato libero dai cantieri il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prà nel prossimo fine settimana del 18-19 dicembre.

Viene inoltre confermato il piano di smontaggio dei cantieri diurni dal 20 dicembre a domenica 9 gennaio compresa, per tutte le festività natalizie e su tutte le tratte (dal 23 dicembre sulla tratta Salt verso Livorno).

Tra il 20 dicembre e il 9 gennaio, Aspi non esclude la possibilità di eventuali e temporanee chiusure notturne dalle 21.30 alle 6 del mattino per piccoli interventi o ispezioni ritenuti non impattanti in termini di code e disagi per gli automobilisti.